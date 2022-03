Hommikul suts abiellumine ja edasi tööle – Margus Grosnõi pani kaasale salaja sõrmuse sõrme

Liisa meenutab, kuidas jälgis koos tuttavaga teatris toimunud balletigalat, mida Margus juhtis. "Ütlesin talle, et Margus Grosnõi on ilus mees. Tema sosistas vastu, et ma ei tea, tal on ikka nii suur nina," räägib Liisa naerdes. "Tema laitis maha, kuid minul olid liblikad kõhus, mina sain sellest ainult hoogu juurde."