Maakonna noortevolikogud panid aluse koostööle

Talvekooli korraldaja ning endise Väike-Maarja osaluskogu liikme Maris Praatsi sõnul on peamiseks probleemiks kujunenud noorte kaasamine vanuse tõttu, sest mitu varasemat osaluskogu liiget on alustanud nii õpinguid kui ka töötamist väljaspool maakonda. Praegused aktiivsed noored, kes kõik on paari aasta pärast teretulnud noortevolikogudesse, et rääkida kaasa noori puudutavatel teemadel, õpivad peamiselt algklassides. Noortevolikogudesse kuulumise minimaalne vanus on omavalitsuseti erinev, varieerudes 12–14 eluaastani.