Ragne Kõuts-Klemm: “Inimesed tänaval suhtlevad uuringute põhjal palju sõbralikumalt kui internetis”

Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ajakirjandussotsioloogia kaasprofessor Ragne Kõuts-Klemm on uurinud ühiskonnas koroonaviiruse leviku ajal toimuvaid protsesse ning märganud palju muutuseid. Koolides on esile tulnud kõige paremad olukorraga kohanejad. Kuid ka need, kes kipuvad õpingutes maha jääma.

Nüüdseks on maailm koroonapandeemiaga koos elanud kaks aastat. Ühed ütlevad, et elu ei ole enam kunagi endine, teised väidavad, et midagi ei ole muutunud, mis teie arvate?