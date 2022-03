Jurtšenko selgitas, et inimesed mõtlevad peale esialgse huvi üles näitamist ja siis ühel hetkel otsustavad. Samuti võtab aega avalduste menetlemine. Seega ei saa kohe öelda, kui palju inimesi on nende kolme nädala jooksul, mil Ukrainas on sõditud, Viru malevasse astunud. See selgub hiljem. “Võrreldes aga eelnevate aastatega on huvi kasv tuntav,” sõnas Jurtšenko.