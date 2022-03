Viru-Nigula reformierakondlaste juhiks valiti Ainar Sepnik

"Tunnen juba pikemat aega, et soovin liituda aktiivse reformierakonna meeskonnaga Lääne-Virumaal," ütles Sepnik erakonna pressiteate vahendusel. "Viru-Nigula piirkonna meeskond nägi minus värskust ja mind toetati ühehäälselt piirkonnajuhi valimisel. Reformierakond annab mulle võimaluse koduvalla heaks märgatavalt rohkem panustada."

Ta kõneles, et piirkonnas on mitteaktiivseid liikmeid, kuid samas on aastate jooksul kujunenud aktiivne tuumik. "Koos pikaaegsete juhatuse liikmetega võtame aktiivselt ette piirkonna aktiivi laiendamise," lausus Sepnik ja lubas reformierakonna tegemistesse kaasata rohkem inimesi ning korraldada valla elanikele kohtumisi ministrite ja riigikogu liikmetega.