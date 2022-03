Suusasari lõpetas Pariisis täiskuuvalgel

Suuremate tõusude ja langustega Pariisi terviseradadel kulgenud rada läbiti sarja viimasel, kaheksandal etapil, ühisstartidega sõitudes, kus viimased rahulikult kulgejad said võimaluse finišijoon ületada täiskuu valgel helkiva lume taustal.. Startijaid oli viimasel etapil 128 ja kõigil kaheksal osavõistlusel kokku oli startmas 294 erinevat suusasõpra. Kõigil maakonna erinevatel terviseradadel toimunud suusavõistlustel oli kohal 38 tõsist suusasõpra.

Peakorraldaja Annika Inno sõnul oli super see, et kõik kaheksa sõitu said peetud korralikes lumeoludes ja inimestele tagasiside põhjal uus ettevõtmine meeldis. Järgmisel aastal korraldajate lubaduse kohaselt suusasari vol. 2 kindlasti toimub ja loodetavasti veel paremini korraldatuna ja rohkemaarvulisema osalejaskonnaga.