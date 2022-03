Kuninglik tankirügement andis Tapal juhtohjad üle

Tseremoonial rõhutas kaitseminister Kalle Laanet, et NATO vägede kohalolu on tähtsam kui kunagi varem. "Sel ajal kui meie siin seisame, toimub Ukraina elanikkonna vastu barbaarne sõda. Saan kinnitada, et NATO ei ole Ukrainat üksi jätnud ning aitame neid nii, kuis saame. Praegu on väga oluline kaitsta meie riiki ja tänan teid (NATO lahingugruppi – toim), et seisate meie vabaduste eest," rääkis Laanet.