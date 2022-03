Omniva hoiatab, et tegu pole ettevõtte saadetud sõnumitega, ja kutsub inimesi üles ettevaatlikkusele.

Nimelt on inimestele Omniva nimelt tulnud SMS, kus kirjas, et saabunud on pakk ja selle kätte saamiseks tuleb maksta lisatud lingil summa, näiteks 2,20 eurot. Omniva pole SMS-ide levikuga seotud ja kutsub oma kliente üles tähelepanelikkusele.