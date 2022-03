Haljala kooli ehitaja vahetas välja projektijuhi

Kui kooli ehituse tähtaega on kimbutanud nii mured vallas sees, koroonaviirus ja sellega kaasnevad tarneprobleemid, siis muresid on ilmnenud ka ehitaja endaga. "Vanalinna Ehitus OÜ otsustas selle projekti puhul vabaneda projektijuhist ning uus palgata. Muresid on neilgi omajagu," sõnas Puusepp.