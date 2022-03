Vanametalli kokkuostuhinnad on enneolematult kõrged.

Vanametalli käitlemisettevõtete teatel on Ukraina sõda tõstnud metallide hinnad uutesse kõrgustesse. “Maailm on tormanud ühest globaalsest kriisist teise, turud kogu viimase aasta olnud väga ebastabiilsed ja metallide hinnad püstitavad nüüd taas uusi rekordeid. Mõistagi mõjutab see ka vanametalli kokkuostuhinda,” ütles Cronimet Nordicu juht Eva Pedjak.