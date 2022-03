Ukraina lastele avatakse Uhtnas mängutuba

Rakvere valla haridus- ja noorsootöö nõunik Monica Jaanimets rääkis, et vajadus laste mängutoa järele kerkis pärast tihedat suhtlust sõjapõgenikega. Siia tulnud emad on kas leidnud endale juba töö või kavandavad seda otsida ja on oluline, et oleks, kuhu lapsed panna.

Jaanimetsa sõnul on esmaspäeval avatavasse mängutuppa oodata kuut last vanuses kolm kuni seitse aastat. Ta selgitas, et seda saabki just mängutoaks nimetada. Lasteaiarühma avamine oleks keerulisem, sest sellele on pandud seadusega teatud tingimused. Küll aga ootavad Ukraina lapsi mängutoas samad tegevused, mis lasteaiaski: saab mängida, magada, süüa.