Isegi tugevad plahvatused ei pannud uskuma sõja puhkemist

Lena oli üks paljudest, kes oli esmaspäeva pärastlõunal tulnud Sõmeru keskusehoone suurde saali kuulama Rakvere vallavalitsuse korraldatud infotundi, mis oli mõeldud sõjapõgenikele. Lena elas Biljajivka linnas, ukraina keeles Біляївка, kus on umbes 12 000 elanikku. See on linnulennult 35 kilomeetri kaugusel Musta mere pärliks kutsutud Odessast. Leena rääkis, et tema elas tütre Nastjaga korterelamus, vanemad aga asusid oma majas.