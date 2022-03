Tarvo Kruup: “Kui rändekriis on vaibunud, siis ma väga suuri ohte ei näe”

Eilse seisuga oli Eestisse saabunud umbes 19 000 Ukraina põgenikku ja umbes 6000 kasutas Eestit transiitmaana, et liikuda teistesse riikidesse. Saabunutest 9000 on lapsed. Ida- ja Lääne-Virumaa on vastu võtnud kokku tuhatkond põgenikku, veidi rohkem kui pooled neist on Lääne-Virumaal. Riigilt on kahes maakonnas kokku saanud lühiajalise majutuse 112 põgenikku.