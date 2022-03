Kunagise, hoburaudteega silla ümbrus on võpsikusse kasvanud. Puitsillast on saanud betoonsild, mille all on Eesti ainuke kalalift, mis pole allavoolu asuva vana hüdroelektrijaama kõrge tammi tõttu päevagi töötanud. Taamal on hobusõidukite asemel täislastis puidureka liikumas Estonian Celli suunas.

Foto: Ain Liiva