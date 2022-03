Nädala kaja: viik või kaotus

Kahtlemata köidab ka lõppeval nädalal meeli Venemaa vallandatud kohutav sõda Ukrainas. Maletajad ütlevad, et male järgib enamikku elu põhireegleid, kuid see ei puuduta poliitikat. Sest poliitikas peaaegu pole reegleid. Sõda aga on poliitika teiste vahenditega.