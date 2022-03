Lumel tuterdav siil vajab abi, loomalaps rahu

Igakevadine üliagarate, kuid looduskaugete ja teadmatute inimeste metsloomade päästmise aktsioonide trall on taas käes. Looduses üksi olev loomapoeg tekitab paljudes arusaamatust ning enamasti kiputakse arvama, et väikese sule- või karvapalli on tema vanemad hüljanud. Eesti Metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg toonitas, et iga loomapoeg ei vaja kindlasti inimese tähelepanu ega sekkumist. “Inimesed justkui arvavad, et metsloom peaks kogu aeg oma poja juures olema. Päevasel ajal ongi pojad väga palju üksi,” selgitas Võsujalg.