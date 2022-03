Sander Õiguse jutusaadet väisas Haljala räpipioneer

WST-i nimi ei pruugi öelda palju nooremale põlvkonnale, sest oma karjääri jooksul on mees hoidnud üsna madalat profiili. 2000ndate alguses räpiga algust teinud WST-i on siiski hinnatud kui mõtestatud tekstide, leidlike riimiskeemide ja melomaane kõnetava biidivalikuga räppar. WST oli koos Tartu mõttekaaslastega omaaegse räpihuvilisi koondava internetifoorumi www.ehh.ee loomise juures. Ta on aastakümnete jooksul teinud nii koostöölugusid, kui sooloprojekte.