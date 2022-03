Lähipäevad püsivad päikselised

Ööl vastu teisipäeva on selge ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, rannikul kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub edela- ja läänetuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 5-10, rannikul kuni 3 kraadi.

Kolmapäeva öösel saartelt alates pilvisus tiheneb. Hommikul sajab saartel kohati vihma ja lörtsi. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul tuleb 1-3 kraadi sooja. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Vihma- ja lörtsisadu liigub saartelt mandrile. Õhtul Põhja-Eestist alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub läände ja loodesse 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 2-6, Kagu-Eestis kuni 8 kraadi.