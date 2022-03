Kaitseliidu liikmete tervisekontrolli nõuded lihtsustuvad

"Bürokraatia vähendamine loob suuremat julgeolekut. Ukraina sõja järel on märgatavalt suurenenud huvi liituda Kaitseliiduga ning soovime muuta selle protsessi liitujatele lihtsamaks ja vähendada dubleerivaid tegevusi," märkis kaitseminister Kalle Laanet. "Kuna mootorsõidukijuhile tehakse enne juhiloa andmist põhjalik tervisekontroll, katab see tegelikult ka Kaitseliidu liikmeks astujatele esitatavad nõuded ja saame vähendada korduvaid tervisekontrolle."

"Teisalt põhjustab tervisetõendite väljastamine pandeemia ajal tervishoiusüsteemis liigset töökoormust. Seetõttu on otstarbekas tervisekontrollinõuded ühildada, et vähendada perearstide koormust," lausus kaitseminister.

"Perearstidena on meil väga hea meel, et oleme jõudnud kaitseministeeriumiga ühisele seisukohale, milline tervisetõend annab vajaliku meditsiinilise info Kaitseliitu astumisel," ütles perearstide seltsi juhatuse liige doktor Karmen Joller. "Mootorsõidukijuhi tervisetõendi olemasolu korral saab inimene praegu juba liituda näiteks vabatahtlike päästjatega. Mootorsõidukijuhi tervisetõend on paljudel inimestel juba ka olemas, nii et langeks ära veel üks lisavisiit perearsti juurde, mis hoiab kokku nii patsiendi kui arsti aega," lisas Joller.