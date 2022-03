EKRE Lääne-Viru ringkonna esimeheks valiti tagasi Anti Poolamets

"EKRE on kõige suurema saadikute arvuga erakond Lääne-Virumaa omavalitsustes, mis paneb meile suure vastutuse," ütles Anti Poolamets. "Tähtis on tagada head valitsemist seal, kus oleme koalitsioonis, ning teisalt olla mujal tugev ja konstruktiivne opositsioon."

Ta tõi näiteks tõiga, et EKRE survel on mitu vallalehte muutunud ning seal on vähemaks jäänud maksumaksja kulul tehtud võimuerakondade enesereklaami.