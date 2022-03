Juhtkiri: meie, head eestlased

Eestlased on end viimastel nädalatel näidanud väga suuremeelsete ja heasüdamlikena. Sõda Ukrainas on toonud välja meie parimad omadused. On annetatud tohutud summad raha, kõike eluks vajalikku, inimesed on avanud oma koduuksed ning panustanud vabatahtliku tegevuse kaudu. See kõik aitab äratada lootust, et rahuajal teineteise kõri kallal kiskuvad maarjamaalased on tegelikult ikkagi ilusad ja head.