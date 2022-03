Haljala ja Kukruse vahele tuleb neljarealine maantee

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuntakse teelõigu planeerimise vastu suurt avalikku, riiklikku ja rahvusvahelist huvi. "Tallinna–Narva maantee on üks meie transpordivõrgustiku põhimaanteedest ja seetõttu riiklikult oluline objekt," rääkis minister. "Siin on huvid nii transiidi, rahvusvahelise kaubanduse kui ka riigikaitselisest vaatest ning kindlasti muutuks ka liiklus sel lõigul Lääne- ja Ida-Virumaa inimeste jaoks sujuvamaks."

67 000 hektari suurune planeeringuala hõlmab Haljala, Rakvere, Viru-Nigula, Vinni, Lüganuse, Jõhvi ja Toila valda ning Rakvere ja Kohtla-Järve linna. Praegu on Haljala ja Kukruse vahel kaherealine maantee, ent rahandusministeeriumi eriplaneeringute nõuniku Siim Orava hinnangul tingivad liikluskoormus ja üleeuroopalistele transpordivõrgustiku teedele seatud nõuded vajaduse neljarealise tee järele. "Seda enam, et 2+2-maantee kulgeb juba Tallinnast Haljalani ja Kukruselt Jõhvi. On aeg ka vahepealne maanteeosa vajadustele vastavaks planeerida," märkis Orav.