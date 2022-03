Politsei on alustanud erakorralist relvaomanike kontrolli

Relvaomanikke on kahte liiki: tavaline relvaomanik ja taktikaline laskja ehk sportlane. Viimane erineb tavalisest relvaomanikust selle poolest, et kui tavaline relvaomanik sihib oma oskuste lihvimiseks lasketiirus märklauda, siis taktikaline laskja aga imiteerib lahingutegevust ja põmmutab inimest meenutavate siluettide pihta. Kui tavalisel relvaomanikul võib kodus olla kuni 300 padrunit, siis taktikalise laskmise harrastajal kuni 5000 padrunit ja mitut marki relvi.

On mõistetav, et taktikalised laskjad on seotud kaitseväe, Kaitseliidu ja politseiga. Sinna aga Venemaa föderatsiooni kodakondsusega inimesed ei pääse, küll aga saavad nad korraldada treeninguid. Mõningatel andmetel on mõned treenerid tulnud siia Venemaalt.