Rakvere sõjapõgenike vastuvõtupunkt lõpetab töö

Ühendstaabi sotsiaalkaitse grupi juht Jako Salla sõnas, et kuna sõjapõgenikud saabuvad valdavalt kas Ikla või Valga piiripunkti kaudu, on mõistlik, et esmased menetlustoimingud, sealhulgas tervisekontroll ja isikukoodi või ajutise kaitse taotlemine, korraldatakse piiripunktile lähimas, kas Pärnu või Tartu vastuvõtupunktis.

"Hetkel oleme teadlikult otsustanud inimesi Tallinna majutuskohtadesse mitte suunata, seega jõuavad pealinna valdavalt need inimesed, kellel on ees ootamas sugulased või tuttavad, kelle juures viibida," ütles Salla. "Seda seetõttu, et Tallinn on seni vastu võtnud kõige enam sõjapõgenikke ning on mõistlik inimesi üle Eesti paremini hajutada."