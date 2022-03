Räpakas metsaraie Võsu lähedal vihastas kohalikke

"Kohalikud käivad metsas kikivarvul, uurivad kõiki piiranguid ja keelde, et looduse tasakaalu hoida. Rannafesti korraldamise käigus murdunud oks oleks peaaegu AK-sse jõudnud. Ja siis selle peale sülitatakse konkreetselt näkku ja purustatakse suures ulatuses tihedalt kasutatavat metsaalust," kirjutas mees postituses.

Riigi Kinnisvara haldusteenuste osakonnas töötav Karel Aasrand elab Vergis. Tema sõnul on surve kohalikke metsi raiuda jätkuvalt kasvanud. "RMK, kes neid riigimetsi haldab, teeb keskkonnaametile raietaotluse. Seal antakse vastavalt riigi ettenähtud raiemahtudele lubasid välja. Nüüd on need load jõudnud siia Haljala valda," selgitas Aasrand Virumaa Teatajale.