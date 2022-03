Ees seisab Haljala kiriku tornikiivri uuendamise põnevaim osa

Kiriku tornikiivri restaureerimisel on kolm etappi. Esimesed kaks on juba seljataga: sisemine puitkarkass on kindlustatud ja pehkinud palgid välja vahetatud. Kolmandas etapis tehtav on näha ka kõikidele huvilistele.Plekitöödeks on kirikutorni kõrvale püstitatud 30 meetrit kõrged metallist tellingud, mida mööda töömehed üles ja alla käivad. Torni saab edukalt ronida ka seest: kivitreppe ja puidust redeleid pidi.