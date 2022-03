Ukraina laskesuusatajad vahetavad spordipüssi lahingurelva vastu

Mitmekordne laskesuusa­tamise tiitlivõistluste medalist Anastasija Merkušina jättis sportimise katki ja otsustas minna kodumaale appi – sõdima. Ternopilist pärit laskesuusataja ütles otsust kommenteerides, et Ukraina on praegu piir rahu ja sõja vahel ning on tarvis kaitsta oma riiki.