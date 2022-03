Rakvere Võrkpalliklubi võitis põnevusmängus avakohtumise

Võrkpallisõprade seas juba tegelikuks finaaliks nimetatud vastasseisus peeti esimene kohtumine vastaste koduväljakul ja see kujunes tõeliseks põnevusetenduseks. Mitu geimi lõppes minimaalse kahepunktise vahega ja lõpplahendus selgus alles viiendas geimis, mille Rakvere võitis 15:8. Nüüd on tiimil n-ö edu sees ja laupäeval kell kaks pärastlõunal Rakveres Rahu hallis toimuva teise mänguga on võimalik taas ennast maksma panna.