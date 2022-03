Haljala vallas asub tööle uus keskkonnaspetsialist

Anneli Kask on õppinud keskkonnakaitset ja soovib tulevikus õpinguid keskkonnavaldkonnas jätkata. Enne Haljala vallavalitsuses tööle asumist on ta töötanud nii puidu- kui ka teenindusettevõtetes.

Anneli Kasel pole see esmane kokkupuude Haljala vallavalitsusega. Õpingute ajal käis Kask praktikat läbimas just Haljala vallavalitsuses, mistõttu tekkis huvi vallavalitsuses töötamise vastu juba varem. "Otsustasin keskkonnaspetsialistiks kandideerida, kuna see on ametikoht, mis oma mitmekülgsusega pakub kindlasti piisavalt väljakutset," sõnas värske vallaametnik.