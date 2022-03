Kadrina keskkool tutvustab õppimisvõimalusi.

Kadrina keskkooli turundus- ja kommunikatsioonijuht Egert Eenmaa kõneles, et tänaseks on kohtutud juba Rakvere põhikooli, Võsu kooli, Haljala kooli ja Tapa keelekümbluskoolide lõpetajatega. Ees on ootamas veel pea paarkümmend kokkusaamist. Lisaks Lääne-Virumaale plaanitakse kohtuda naabermaakondade õpilastega.

"Usume, et sellised vahetud kohtumised on õpilastele suureks abiks, et teha tulevikus teadlikke valikuid edasise õpitee kujundamisel," ütles Eenmaa ja lisas, et kohtumistel oli näha, et noored mõtlevad aktiivselt oma haridusteele. Eenmaa sõnul on pea pooltel õpilastel juba plaanid edasiõppimiseks tehtud. "Valikud jagunevad üsna võrdselt ametikoolide ja gümnaasiumihariduse vahel," sõnas koos direktor Arvo Pani ning info- ja projektijuhi Raimo Maasikuga tutvustustuuril käinud Eenmaa. Tema sõnul on Kadrina loodusteaduste õppesuund, humanitaar-sotsiaalsuund ja insener-tehnoloogiline suund pakkunud huvi ka õpilastele, kel on plaanid edasiste õpingute kohta juba tehtud.