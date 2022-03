Miks lapsed ei jõua hambaarsti juurde?

Möödunud nädalal algas tervisekassa kampaania, millega tuletatakse lapsevanematele meelde, et kord aastas peaks lapsele hambaarsti juurde aja broneerima. Statistika näitab, et eelmisel aastal jõudis hambaarsti juurde vaid ligi 59 protsenti 3–19-aastastest lastest ja noortest. Vanuseliselt on kõige usinamad hambaarsti juures käijad 6–11-aastased, kõige harvem aga jõuavad sinna 15–19-aastased.

Väike-Maarjas tegutseva hambaravikliiniku A&K Caritas hambaarst Kersti Alt ravib nii laste kui ka täiskasvanute hambaid. Doktor Alt tõdes, et kliinikus käivad lapsed iga päev. “Meil käivad lapsed koos vanemaga. See on tegelikult lapsevanema töö. Tema vastutab lapse suuõõne tervise ja üldtervise eest,” rääkis juba üle kolme kümnendi hambaarstina töötanud Alt. Tema noorimad patsiendid on olnud alla aasta vanused põnnid.