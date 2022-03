Juhtkiri: hambad korda!

Suutervise eest peab aga asuma hoolt kandma enne, kui tekkinud on hambaaugud. Kui lapsel on hambad katki, tuleb kõigepealt vaadata otsa lapsevanemale. Mida ja kui tihti laps sööb, on hammaste tervise juures kõige olulisem mõõdupuu. Isegi kui igal hommikul ning õhtul niiditatakse ja nühitakse hambad hoolikalt puhtaks, lähevad need sagedase näksimise tõttu katki. Olgu näksiks komm või porgand – kui suu pidevalt käib, on hambad kogu aeg rünnaku all.