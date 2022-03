“Sõjapõgenike tulekul arvasime, et tuleb rohkem vanemaid inimesi, kuid tänaseks on selge, et meil on kuskil 39 protsenti lapsed, 45 protsenti naised ja 17 protsenti või 16 protsenti mehed.

Lastest, kes on tulnud, on 61 protsenti vanuses 8–18, mis tähendab, et need lapsed on kooliealised, ülejäänud on väiksemad. Praeguse seisuga on hariduse infosüsteemis registreeritud lapsi juba 417,” rääkis peaminister statistikale viidates.