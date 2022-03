Rõõmusõnum kihutajatele

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna ida üksuse juhataja Anti Palmi rääkis, et neljarealise tee ehitamisega kaovad näiteks meie maakonnas ära Põdruse, Sõmeru ja Viru-Nigula ristmik, mis muudab liikluse tunduvalt ohutumaks. On ju eriti Sõmeru ristmik paistnud silma sagedaste liiklusõnnetustega, kus just Narva poolt tulnud ja Rakvere suunas vasakpööret teinud sõidukid on suisa kummuli käinud.