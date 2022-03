Saab esitada taotlusi Ida-Virumaal spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks

"Ida-Virumaal on viimastel aastatel toimunud palju põnevat ning nüüd, kui koroonapiirangud on leevenenud, on suurepärane aeg taas kohapealsete suurürituste planeerimiseks. Taotlusvoor annab ettevõtjatele, asutustele ja organisatsioonidele hea võimaluse oma spordi- ja kultuurisündmustele rahalist tuge saada, sõnas riigihalduse minister Jaak Aab.