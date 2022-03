Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss ootab noori talente

Konkurss toimub Väike-Maarja muusikafestivali raames, korraldajad on Väike-Maarja Muusikaselts ja Opera Veto koostöös Vello Jürna perekonna ning Väike-Maarja vallavalitsusega.

Korraldajate sõnul võimaldab Vello Jürna nimeline vokalistide konkurss nii karjääri alustavatel noortel kui ka juba kogemusi omandanud lauljatel ennast proovile panna ja jälgida kolleegide arengut võistlusolukorras. Eesmärgiks on seatud julgustada konkursante osa võtma ka rahvusvahelistest konkurssidest ning anda noortele lauljatele erialaselt pädeva žürii kaudu erapooletut ja väärtuslikku tagasisidet. Tänu videoülekannetele on konkursil märkimisväärselt suur vaatajas- ja jälgijaskond ning kaasaelajate hulk, mis loob võimaluse viia kokku potentsiaalseid tööandjaid ja andekaid noori lauljaid.

Raiko Raaliku sõnul on konkursid nagu vahefinišid, kust saab tehtud tööle väga väärtuslikku tagasisidet. "Kuna laulja karjäär sõltub paratamatult just sellistest ülesastumistest, kus peab end lühikese aja jooksul tõestama ja andma endast sada protsenti, annavad konkursid väga hea võimaluse seda oskust treenida," ütles ta. Raiko Raaliku Leporello roll nomineeriti ka Eesti Teatriliidu muusikaauhinnale. "Soovitan kindlasti kõigil osaleda ja ennast proovile panna," lausus Raalik.

Žürii esimees Lauri Vasar: "Andsin nõusoleku Vello Jürna nimelise konkursi žürii töös osaleda, kuna tundsin Vellot isiklikult ja minu meelest on see konkurss üks väga ilus idee. Õppisime koos Velloga mõnda aega Ivo Kuuse juures laulmist. Mul on siiani meeles Vello imeilusa tämbriga hääl ja tema tohutult soe ja armas naeratus."