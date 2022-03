Algab August Rei elust kõneleva mängufilmi stsenaariumi konkurss

Riigivanem August Rei Sihtasutuse nõukoja liige Jaak Juske ütles, et August Rei oli üks Eesti rahvusväeosade loojaid, Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, Ajutise Valitsuse asepeaminister, Riigikogu esimees, riigivanem, välisminister, Tallinna linnavolikogu juhataja, suursaadik Moskvas ja Eesti eksiilvalitsuse pikaaegne juht, peaminister vabariigi presidendi ülesannetes – võib öelda, et August Rei oli Eesti riigi looja ja hoidja. "See on põnev elusaatus, mis väärib avalikkusele tutvustamist, sõnas Juske.