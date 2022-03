Rakveres lõppevad jõulud hiljemalt järgmisel nädalal

Palermo terviseradade juures seisvad "kingipakid" ja Kastani puiestee äärde asetatud jõulukuuseinstallatsioonid ei paku paraku märtsikuus inimestele samasugust rõõmu nagu detsembris. Samuti ripuvad Rahvaaias veel üleval pühade ajal paigutatud kalakesed, Keskväljakul aga püüavad pilku jõulukaared koos betoonist lumememmega, kelle nina on vahepeal keegi ära murdnud ning see on siis uuega asendatud. Kõik kaunistused on jätkuvalt hämaras ka valgustatud ehk neelavad elektrit.