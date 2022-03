Vallavanem Maido Nõlvak selgitas, et seni on sõjapõgenikega seoses kulunud vähe – üle 6400 euro. Samas ootavad ees suuremad väljaminekud. Ta tõi näiteks laste panemise koolidesse ja lasteaedadesse. Samuti nende huvihariduse eest tasumise. Rakvere vallavalitsuses on ootel neli töölepingut. Palgale võetakse sõjapõgenikud, kelle töö on seotud peamiselt lastega.