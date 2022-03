Prokuratuur läheb Marti Kuusiku kriminaalasjaga riigikohtusse

Selleks, et kohtul oleks võimalik segamatult oma seisukoht kujundada, ei pea prokuratuur õigeks kaebuse detailset argumentatsiooni avada. "Üldsõnaliselt saame siiski öelda järgmist: prokuratuuri kassatsioonikaebus tugineb ringkonnakohus kinnitust leidnud asjaolule, et kannatanul tuvastatud vigastused ei ole õnnetuse tagajärjel tekkinud vaid need on kannatanule põhjustatud teise inimese poolt," öeldakse Viru ringkonnaprokuratuuri vastuses toimetuse päringule. "Ringkonnakohus mõistis süüdistatava õigeks kuivõrd kohtu arvates polnud piisavalt ära tõendatud see, et just süüdistatav oli selleks inimeseks, kes nimetatud vigastuse tekitas. Prokuratuur leiab, et selles olukorras on tarvilik riigikohtul anda hinnang, et milline on lähisuhtevägivallakuritegude puhul nõutav tõendamislävi."