Erivajadusega inimeste kodu valmib aasta lõpus

AS-i Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Liina Lanno sõnul on Lääne-Virumaal puudus tänapäevastest teenusekohtadest, kus psüühilise erivajadusega inimesed saavad elada võimalikult tavalist elu.

Korterelamu igas korteris hakkab elama kuus inimest, kellele on ööpäev läbi toeks tegevusjuhendajad. Igal majaelanikul on oma magamistuba, ühiseks kasutamiseks on köök-elutuba, hügieeni- ja majapidamisruumid. Selle maja elukorraldus on võimalikult sarnane eluga igas teises korterelamus.

"Meie eesmärk on aidata psüühilise erivajadusega inimesel üles leida enda tugevused, et ta näeks end taas väärtusliku kogukonnaliikme ja inimesena," ütles Liina Lanno.

Ta rääkis, et suures hooldekodus ei ole inimestel läinud vaja paljusid oskusi, samuti pole olnud piisavalt võimalusi asuda tööle või õppima. Kogu vastutus ja inimese elu üle otsustamine oli jäänud asutusele. "Näeme, et see vastutus ja oskused tuleb inimesele tagasi anda. Seda aitavad saavutada väikesed kodud kogukondades ja sisuline tugi, mida seal pakume," lisas Lanno.

AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles, et viimase kahe aasta jooksul on nad ehitanud 11 maja, mis on kodu 244-le erivajadusega inimesele. "Rakvere Päikese tänava maja kavandades ei osanud keegi sõja puhkemist ette näha ning peame arvestama, et materjalide kättesaadavuse raskused või kodumaa kaitsele läinud ehitustöötajate puudumine võivad ehitustöid mõjutada. Siiski usun, et hea koostöö töövõtjaga ning koroonapandeemias saadud karastus aitavad sellest kriisist läbi minna ja Lääne-Virumaa erivajadusega inimestele kaasaegse kodu valmis teha."

AS Hoolekandeteenused on tänaseks üle Eesti sulgenud kümme suurt ühiselamu tüüpi asutust ja nende asemele ehitanud erivajadusega inimestele 60 peremaja ja 21 korterelamut, rekonstrueerinud 6 eramut ning soetanud üle Eesti 79 korterit.