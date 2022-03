Kes varasematel aegadel polikliinikus käinud, sel on praegu väga huvitav uude eluetappi jõudnud ajaloolise hoonega taas tutvuda. Kogu esimese korruse on hõivanud hammaste ilu ja tervise nimel töötavad spetsialistid. Endises kõrva-nina-kurguarsti kabinetis ootab patsienti nüüd täiesti teistsugune tool hoopis teistsuguste arstiriistadega. Ja inimesed on samuti teised. Kogu korrus on läbinud täieliku uuendus­kuuri.