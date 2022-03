Vastukaja: laste hambaravi ei jää vahendite nappuse taha

Neljapäevases Virumaa Teatajas ilmus armas juhtkiri laste hammaste teemal, mis oli ajendatud ilmselt haigekassa pressiteatest. Juhtkirjas on kirjas, et üks põhjus, miks laste hambad on katki, on selles, et haigekassal pole raha. See väide ei vasta paraku tõele, sest laste hambaravi on meie jaoks avatud kohustus, mis tähendab seda, et maksame nii paljude laste hambaravi eest, kui neid aga arsti juurde jõuab.