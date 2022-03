Juhtkiri: loodus saab ise hakkama

Aga et suur kevad kohe tuleb, seda on näha ka meil talvituvate lindude pealt. Näiteks varestel käib praegu kibekiire pesaehitus, nokad on neil oksaraage täis. Ja tegelikult on kõige viimane aeg, kui tahame vareste arvukust piirata: praegu tohib veel nende pesasid lõhkuda, sest need on alles pooleldi valmis ja mune seal pole.