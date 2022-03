Tõukerattad alustavad Rakveres uut hooaega

Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev märkis, et talvise ilma tulekuga on Bolt tõukerattad tänavatelt alati ära võtnud, sest libedamad teeolud võivad endaga kaasa tuua ka rohkem õnnetusi. "Igal aastal oleme uut hooaega alustanud kohe, kui ilmastikutingimused seda lubavad. Sel aastal oli talv üsna pikk ja enne märtsikuud ei olnud kuidagi võimalik tõukerattaid tänavatele tuua," ütles Lilišentsev.

Tõukerataste üürimisel on kohustuslik kinni pidada liiklusreeglitest ning võimalusel tuleks kanda kiivrit. "Lisaks peab meeles pidama, et tõukeratas on mõeldud sõitmiseks ühele inimesele. Mitmekesi sellega sõita ei tohi," rõhutas Lilišentsev.