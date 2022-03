Vinni vallavolikogu otsusega suletakse Tudu kool

Tudu koolis õpib praegu kaheksa õpilast. Haridust annavad seal kaks õpetajat, kellest üks on ka direktor. Eelmisel õppeaastal laste vähesuse tõttu esimest klassi ei avatudki, nõnda on tehtud lausa mitmel aastal. Kui eelmisel sügisel prognoositi, et järgmisel õppeaastal astub esimesse klassi viis-kuus last, siis praeguse seisuga on neid vaid kaks.