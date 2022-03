Roman Kusma vaatas lõunapoolkera karguses küürvaalaga tõtt

Kusma tunnistas, et hind oli suurusjärgus 10 000 eurot. Kõigepealt startis harrastussportlane Tallinnast Frankfurti ja sealt edasi lendas 14 tundi Buenos Airesesse. Selline lennusõit on juba ise väga väsitav katsumus. Argentinas lennukilt maha astudes sai Roman Kusmale selgeks, et tema hääl oli lennu ajal kaduma läinud, ning ta sai vaid kähinal suhelda. Pole just kõige meeldivam enne maratoni tõbiseks jääda.