Ühe maratoni asemel 13 pingutust kõikidel mandritel

Kui ettevõtjal Roman Kusmal hakkas lähenema juubel, tundis ta hinges, et tahab enne 50 saamist ennast ületada. Elu jooksul suure surmaga mõned poolmaratonid läbinud mees leidis, et maratoni jooksmine oleks sobiv proovikivi. Juhtus aga nii, et süües kasvas isu ja enne tähtsat sünnipäeva oli ta jõudnud läbida kolm maratoni.