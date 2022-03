"Virumaa suvesaund 2022": lähemalt žüriiliikmetest vol. 2

Konkursi Virumaa Suvesaund võitja selgitavad nii rahvahääletus kui ka kaheksaliikmeline žürii, mille moodustavad teravaimad pliiatsid ja kirkaimad kriidid kohalikust kultuuripinalist. Kogu tänavuaastase žürii koosseis on kirjas kampaanialehel, järgnevate kuude jooksul tutvustab Virumaa Teataja hindajaid lähemalt ja kahekaupa. Palume aplausi kahele järgmisele. Siin nad on – Kadri Voorand ja Teno Kongi!

Kadri Voorand on kindlasti üks omanäolisemaid lauljatare Eestis. Ta on pärit Haljalast, õppinud džässlaulu Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA) ning Stockholmi kuninglikus muusikaakadeemias, 2011. aastast õpetab EMTA-s lektorina džässlaulu teistelegi. Kadri on pälvinud lugematul hulgal nimekaid auhindu, teinud koostööprojekte parimate Eesti muusikutega, esinenud kõikjal Euroopas. See, mida ta suudab teha oma häälega, on muljet avaldav. Just seetõttu ootame huviga, kellele annab ta oma hääle tänavusel Suvesaundil.

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Nõustusin liituma, kuna kannan kodukanti ja selle kultuuri oma südames.

Nimetage enda muusikamaitse kolm olulisemat kujundajat.

Muusikutest kedagi konkreetset välja tuua on sisuliselt võimatu, küll aga on tõenäoliselt üheks määravaimaks muusikaliseks mõjutajaks minu teel olnud Lahemaa rahvamuusika keskel veedetud lapsepõlv.

Mida soovite ja soovitate konkursil osalejale?

Kirjutada laulu hingega ja esitada südamest.

Teno Kongi. Foto: Erakogu

Lehtse külas üles kasvanud Teno Kongi on Rakvere Linnaorkestri dirigent ja Kaurikooli muusikaõpetaja. Võiks öelda, et Teno on torumees – tema erioskuseks on vaskpuhkpillid trompet, tromboon, saksofon.

Koduselt tunneb ta end aga ka klahvidel, keeltel ja arvutiga muusikat produtseerides. Oma kõrvu jaotab ta roki, popi ja džässi vahel, kuid enim naudib digisümfoonilist ehk cinematic-muusikat. Teno on mees nagu orkester, ta püsib ise ja aitab kõigil teistelgi noodis püsida.

Olge ettevaatlikud, Teno kuuleb kohe ära, kui enne teist refrääni korraks vale noot sisse tuleb!

Miks nõustusite Suvesaundi žüriiga liituma?

Mõte suvesaundist on äge! Minu loometöö on just erineva muusika produtseerimine ja ootan huviga, mida kohalikud heliloojad komponeerivad. Arvan, et säärane loomekonkurss tekitab noorte seas omaloomingu vastu suurt huvi. Kindlasti avastame nii mõnegi talendi.

Nimetage enda muusikamaitse kolm olulisemat kujundajat.

Muusika on minu jaoks sedavõrd maitsev keel, et raske on välja tuua kolme eraldi seisvat suunda. Muusikamaitse universaalne kujundaja minu jaoks on aeg, koht ja meeleolu, barokist popini.

​Mida soovite ja soovitate konkursil osalejale?