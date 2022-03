Suksust sinise kutsikani – pronksi, savi ja betooniga

Gea Sibola Hansen on valinud näitusele “GEA AEG” nii abstraktseid teoseid kui ka realistlikke figuure, aga samuti suure kolmikmaali. Need teosed on sündinud inspiratsioonist ja loomisrõõmust, ehk nagu kunstnik ütleb: “Need on enda jaoks tehtud tööd.”